Песков прокомментировал сообщения о готовности Трампа уступить России

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Песков прокомментировал сообщения о готовности Трампа уступить России

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Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Администрация Президента РФ Владимира Путина не занимается подготовкой встречи Владимира Путина с американским лидером. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Трамп якобы попросил Совет национальной безопасности предложить ему уступки, на которые можно пойти во время переговоров с президентом России.

— Что касается подготовки встречи с Трампом, никакой встречи пока не готовится, никаких подвижек нет. По-прежнему не хотел бы комментировать газетную информацию, потому что крохи достоверной информации просто погибают под огромным количеством дезинформации и фейков, которые сейчас публикуются, — сказал Песков.

При этом он напомнил, что в последние годы неоднократно фиксируется вмешательство США во внутренние дела России.

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