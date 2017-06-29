Песков не стал винить в московских пробках визит делегации из Вьетнама

Движение в российской столице достаточно напряжённое даже в те дни, когда в Кремле не ожидается высоких гостей, отметил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визиты международных гостей могут некоторым образом усугубить ситуацию с пробками в Москве, однако решающего значения этот фактор не имеет. Так представитель Кремля ответил на вопрос, не связаны ли сегодняшние затруднения на столичных дорогах с приездом президента Вьетнама Чан Дай Куанга.

— Безусловно, определённые затруднения в движении могут возникать в связи с зарубежными гостями, тем более с официальным визитом, который проходит на высшем уровне, но это не может иметь решающего значения. В целом московское движение достаточно напряжённое, — подчеркнул Песков.