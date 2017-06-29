Путин предложил президенту Вьетнама провести перекрёстные годы стран в 2019 году

Вьетнамский лидер с радостью принял предложение президента России и отметил, что отношения между двумя государствами развиваются очень хорошо.

Сегодня президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим вьетнамским коллегой Чан Дай Куангом предложил ему провести в 2019 году перекрёстные годы двух стран.

— В 2019 году исполняется 25-летие заключения основополагающего договора о дружбе, и можно было бы к этой дате приурочить перекрёстные годы России во Вьетнаме и Вьетнама в России, — сказал Путин.

Чан Дай Куанг ответил Владимиру Путину, что в настоящий момент отношения между двумя государствами развиваются достаточно хорошо, поэтому он готов утвердить 2019 год перекрёстным и сделать его Годом России во Вьетнаме.

Напомним, что президент Вьетнама Чан Дай Куанг прибыл в Россию с официальным визитом накануне, 28 июня.