Киевский суд решил заочно судить Януковича

При этом сегодня судья объявил перерыв по рассмотрению дела о госизмене со стороны бывшего президента и перенёс заседание на 6 июля.

Оболонский районный суд Киева решил заочно рассмотреть дело в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича. Экс-лидера страны обвиняют в государственной измене.

— Суд принял решение о специальном судебном рассмотрении дела Виктора Януковича, — заявил председательствующий судья Владислав Девятко.

Суд не стал удовлетворять ходатайство защиты Виктора Януковича по поводу неявки бывшего президента из-за угрозы жизни. Кроме того, Оболонский районный суд отказался обеспечить видеосвязь, при помощи которой Янукович и мог бы дать показания. В итоге было удовлетворено ходатайство прокуратуры.

Стоит отметить, что рассмотрение дела о госизмене было перенесено на 6 июля.