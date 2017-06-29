Песков сообщил о подготовке визита Путина в Туркмению

Идёт подготовка визита президента РФ Владимира Путина в Туркменистан. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
— Визит готовится. О сроках сообщим дополнительно, — приводит РИА "Новости" слова Пескова.
Напомним, ранее Владимир Путин поздравил туркменского коллегу с 60-летием. Глава государства выразил уверенность, что переговоры в Ашхабаде помогут развитию сотрудничества двух стран. Гурбангулы Бердымухамедов стал обладателем ордена Александра Невского.
- Популярные
- По времени