Песков сообщил о подготовке визита Путина в Туркмению

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Песков сообщил о подготовке визита Путина в Туркмению

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Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский

Идёт подготовка визита президента РФ Владимира Путина в Туркменистан. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Визит готовится. О сроках сообщим дополнительно, — приводит РИА "Новости" слова Пескова.

Напомним, ранее Владимир Путин поздравил туркменского коллегу с 60-летием. Глава государства выразил уверенность, что переговоры в Ашхабаде помогут развитию сотрудничества двух стран. Гурбангулы Бердымухамедов стал обладателем ордена Александра Невского.

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