Его победитель получит сертификат на два лица на перелёт бизнес-классом в любую точку мира.

"Аэрофлот" объявил конкурс на лучшую раскраску самолёта. Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, он приурочен к 95-летнему юбилею компании.

Так, участникам предлагается создать эскиз раскраски Airbus 321 и подать свою работу в период с 29 июня по 10 июля 2017 года на сайте конкурса www.afl-paint95.ru или через приложение "Раскрась самолёт "Аэрофлота".

По данным пресс-службы авиаперевозчика, сначала за эскизы будут голосовать пользователи сайта afl-paint95.ru. Десять участников с наибольшим количеством голосов выйдут в финал.

На следующем этапе пройдёт тайное голосование специального жюри, в состав которого войдут члены правления "Аэрофлота". Они оценят выразительность и оригинальность работ, а затем объявят двух лучших участников. По эскизу победителя конкурса будет раскрашен самолёт Airbus 321.

Сообщается, что победитель конкурса получит сертификат на перелёт бизнес-классом на два лица в любой город мира. Обладатель второго места получит сертификат на перелёт экономклассом.

Отметим, что в 1923 году было создано Российское общество добровольного воздушного флота ("Добролёт"), которое и стало родоначальником авиакомпании.