На Камчатке арестовали девочку-подростка, подозреваемую в создании группы смерти

Девушка формировала базу потенциальных жертв — подростков в депрессивном состоянии. Она отыскивала их в соцсетях по мрачным снимкам и цитатам.

Несовершеннолетняя девушка, подозреваемая в создании "группы смерти" в социальных сетях, арестована в Петропавловске-Камчатском. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Как рассказали в СКР, девушка узнала о "группах смерти" в Интернете, связалась с одним из модераторов такой группы и сообщила о своём желании стать одним из них. Девушка прошла удалённую подготовку и получила администраторские права. В её обязанности входило формирование базы потенциальных жертв — подростков в депрессивном состоянии.

— Подозреваемая завела несколько аккаунтов под вымышленными именами, стала переписываться с потенциальными жертвами и рассылать приглашения вступить в игру, — пояснили в СКР.

В конечном итоге "игра" ещё больше травмировала психику детей, последним из 50 пунктов было совершение самоубийства. Одной из жертв подозреваемой стала несовершеннолетняя девушка из Хабаровска. Она чуть не спрыгнула с крыши многоэтажного дома. Девушку остановили сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время устанавливается точное количество жертв злоумышленницы. Подозреваемая заключена под стражу, ей будет предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ ("Покушение на убийство").