Максакова рассказала, кого считает заказчиком убийства Вороненкова

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Максакова рассказала, кого считает заказчиком убийства Вороненкова

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Денис Вороненков. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Вдова беглого бывшего депутата уверена, что киллера наняли криминальные авторитеты из России.

Вдова беглого бывшего депутата Дениса Вороненкова Мария Максакова не считает убийство супруга политическим. Она склоняется к тому, что расправа над её супругом связана с криминалом, в частности с бандой обнальщиков из Днепропетровска. Более того, она утверждает, что украинская группировка работала на российских криминальных авторитетов, которые и стали заказчиками убийства.

— След идёт к российским криминальным авторитетам, — заявила вдова Вороненкова в интервью "Дождю".

Максакова уверена, что криминальные авторитеты вышли на киллеров, которые при этом состояли в банде обнальщиков из Днепропетровской области. Более того, она считает, что российские преступники якобы находятся под покровительством спецслужб РФ.

Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Охранник беглого экс-депутата успел открыть огонь по киллеру, и тот от полученных ран скончался. Киллером оказался 28-летний Павел Паршов. Он находился в розыске по делу об отмывании доходов.

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