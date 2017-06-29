Максакова рассказала, кого считает заказчиком убийства Вороненкова

Вдова беглого бывшего депутата уверена, что киллера наняли криминальные авторитеты из России.

Вдова беглого бывшего депутата Дениса Вороненкова Мария Максакова не считает убийство супруга политическим. Она склоняется к тому, что расправа над её супругом связана с криминалом, в частности с бандой обнальщиков из Днепропетровска. Более того, она утверждает, что украинская группировка работала на российских криминальных авторитетов, которые и стали заказчиками убийства.

— След идёт к российским криминальным авторитетам, — заявила вдова Вороненкова в интервью "Дождю".

Максакова уверена, что криминальные авторитеты вышли на киллеров, которые при этом состояли в банде обнальщиков из Днепропетровской области. Более того, она считает, что российские преступники якобы находятся под покровительством спецслужб РФ.

Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Охранник беглого экс-депутата успел открыть огонь по киллеру, и тот от полученных ран скончался. Киллером оказался 28-летний Павел Паршов. Он находился в розыске по делу об отмывании доходов.