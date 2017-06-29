Аксёнов назвал политическим шаманством идею Порошенко изменить статус Крыма

Ранее президент Украины поручил проработать изменение статуса Крыма в конституции страны.

Украина постоянно говорит о "виртуальных победах", потому что понимает, что никогда не вернёт полуостров под свой контроль, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов. Его слова цитирует пресс-служба.

— Это чисто ритуальное действие вполне в духе киевского режима. Сегодня в Киеве говорят, что "работают по статусу Крыма", завтра объявят, что изменили статус, ну и что? Они отлично понимают, что Крым никогда не будет украинским. И все в мире это понимают. Но надо постоянно подогревать крымскую тему, вбрасывать информационные поводы, предъявлять какие-то виртуальные "перемоги", — пояснил Аксёнов.

По его мнению, если в Киеве не будут искусственно создавать шумиху, внимание к себе привлекут реальные действия властей.

— Если они не будут создавать шумовые эффекты в информационном пространстве, не только по Крыму, а по всем направлениям, связанным с Россией, западные спонсоры просто перестанут давать им деньги, а собственный народ начнёт задавать опасные вопросы. Потому что именно эти персонажи, которые сегодня занимаются политическим шаманством, совершили государственный переворот на Украине, растоптали конституцию, развязали гражданскую войну, развалили страну, — добавил Аксёнов.

Отметим, ранее член Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди также раскритиковала идею Порошенко. Она отметила, что инициатива президента Украины ничего не изменит.