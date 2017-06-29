СК возбудил дело на мать ребёнка, над которым издевалась медсестра на Сахалине

О двухлетнем Германе не заботились в родной семье, а после скандала с выложенным в Сети видео от него отказались и приёмные родители.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении матери Германа — двухлетнего мальчика со страшной видеозаписи, где над ним издевается медсестра. Женщине вменяют неисполнение родительских обязанностей, ведь именно поэтому мальчика изъяли из неблагополучной семьи и он оказался в инфекционном отделении Макаровской ЦРБ, где он стал объектом унижения.

— По данным следствия, женщина воспитывает двух детей — мальчика 2016 года рождения и девочку 2011 года рождения. В связи с тем что женщина была поставлена на профилактический учёт, сотрудниками по делам несовершеннолетних осуществлялся контроль за условиями жизни данной семьи. 7 и 9 июня 2017 года в ходе проведения профилактических мероприятий был выявлен в том числе факт нахождения матери детей в алкогольном опьянении. В связи с этим было принято решение о помещении детей в детское отделение Макаровской районной больницы, — сообщили в СК.

Отметим, на этом беды маленького Германа не закончились. Когда он находился в больнице, на него успела оформить опеку одна их сотрудниц ЦРБ, однако после общественного резонанса, который вызвало видео с оскорблениями ребёнка, она решила отказаться от мальчика.

Сейчас судьба Германа находится на контроле уполномоченного по правам ребёнка Анны Кузнецовой. Она пообещала помочь найти опекунов для мальчика, на долю которого пришлось так много испытаний.

Напомним, медсестра, которая издевалась над малышом, уволилась из больницы. Проверку в отношении неё ведёт следствие.