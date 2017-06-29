Количество визитов на страницу Яковлева на "Яндексе. Музыка" выросло в 10 раз

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Количество визитов на страницу Яковлева на "Яндексе. Музыка" выросло в 10 раз

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Олег Яковлев. Фото: © РИА "Новости"/Григорий Сысоев

Экс-солист "Иванушек International" скончался сегодня в одной из московских клиник. Последние дни он находился в критическом состоянии в реанимации.

Количество визитов на страницу группы "Иванушки International" на "Яндексе. Музыка" сегодня возросло почти в четыре раза, а на страницу Олега Яковлева — в десять. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе сервиса "Яндекс. Музыка".

Вчера представители "Яндекса" сообщали об увеличении количества поисковых запросов, связанных с Яковлевым. Пользователи в основном интересовались состоянием музыканта на тот момент: "что с Яковлевым", "что с солистом "Иванушек", "иванушка" в больнице", "диагноз Олега Яковлева".

Напомним, сегодня в 7:05 бывший солист группы "Иванушки International" 47-летний Олег Яковлев скончался в одной из московских клиник. В последние дни музыкант находился в критическом состоянии в реанимации. Причиной смерти стал отёк лёгких.

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