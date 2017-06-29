Орешкин заявил, что к концу года доллар будет стоить 62–63 рубля

Ведомство скорректирует прогноз в сторону понижения из-за решения ограничить добычу нефти.

Минэкономразвития пересмотрит макропрогноз на 2017 год. Повод для этого — готовность ОПЕК и не-ОПЕК продолжить ограничение добычи нефти. Об этом сообщил глава МЭР Максим Орешкин. Ожидается, что министерство повысит прогноз по ценам на нефть, возможно, понизит его в отношении инфляции и пересмотрит прогнозируемый курс рубля в сторону укрепления.

— Курс рубля будет крепче, чем в действующем прогнозе (68 рублей к концу года. — Прим. ред.), — сказал Орешкин, добавив, что речь может идти о курсе в 62–63 рубля к концу года.

Прогнозную стоимость нефти планируется обозначить на уровне $45,6 за баррель.

— По инфляции прогноз тоже сейчас уточняем. Посмотрим, какими будут результаты мая, и после этого спрогнозируем, на какие цифры выходим, — сказал министр.