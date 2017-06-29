На Москву надвигается стена дождя, какого не было с 50-х годов прошлого века

По словам синоптиков, в столице ожидаются грозы и даже град, а в некоторых районах могут произойти подтопления.

Как рассказал Лайфу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, на Москву надвигаются сильные ливни и грозы, которые достигнут столицы уже завтра. В некоторых местах, возможно, будет дуть шквалистый ветер, а где-то пройдёт град.

— Интенсивные дожди обрушатся на мегаполис около 15 часов и будут лить не переставая практически до позднего вечера — в общей сложности ожидается до 30–40 миллиметров осадков, — сказал Тишковец.

По словам синоптика, пик дождей придётся на период с 18 до 21 часа. В этот промежуток времени выпадет 3/4 всего ожидаемого объёма осадков, в связи с чем в некоторых районах могут быть подтопления, а также понижение форм рельефа. Возможны падения деревьев, рекламных конструкций, элементов кровли крыши и так далее, не исключены сбои в энергоснабжении.

— Уникальность прогнозируемых осадков состоит в том, что такой интенсивности ливни, согласно климату, в июне в столице случаются всего лишь раз в пять лет, а общее количество влаги с высокой степенью вероятностью может в полтора раза превысить среднее максимальное суточное количество дождя, приближаясь к рекордным показателям более чем полувековой давности, — сказал синоптик.

Ранее в Гидрометцентре также объявили оранжевый уровень опасности из-за дождя, который обещают в пятницу.