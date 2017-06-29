Американские учёные раскрыли секрет идеальной улыбки

Люди ошибочно считают, что чем шире и ярче они улыбаются — тем более привлекательными они становятся.

Американские социологи в результате исследований пришли к выводу, что большинству людей больше нравится скромная улыбка, нежели улыбка до ушей.

— Полученные нами результаты противоречат тем представлениям, которые сейчас царят среди хирургов. К примеру, важно не только то, насколько широка улыбка, но и то, как наклонены уголки рта и сами губы, — утверждают исследователи.

Кроме того, учёные уверены, что немаловажную роль играет и внешность улыбающегося человека. Как сообщают британские исследователи, красивые люди в среднем обладают более высоким IQ и чаще устраиваются на перспективную работу, чем люди с неприглядной внешностью.

Многие люди ошибочно считают, что широкая и яркая улыбка намного приятнее собеседнику, чем обычное и спокойное выражение лица. Так, в результате простого эксперимента было доказано, что людям нравится скромная улыбка или же спокойное выражение лица.

Добровольцам показали сотни фотографий людей, на которых были изображены модели с совершенно разными чертами и выражениями лица. Респондентам предлагалось оценить привлекательность и искренность каждого из представленных на фото людей.

В большинстве случаев участники опроса выбирали снимки, на которых были изображены средние или скромные улыбки, а рот был раскрыт достаточно узко. При этом уголки губ не были расположены слишком низко.