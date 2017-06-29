Выселенный за долги американец оставил в квартире десятки скорпионов и пауков

Все насекомые, кроме одного, оказались ядовитыми. Теперь американские благотворители собираются взять их на попечение.

Сотрудник жилищно-коммунальной службы комплекса апартаментов, расположенного в Хьюстоне, штат Техас, был уверен, что прибирает пустую квартиру: арендатор был выселен на этой неделе за долги. К его удивлению, квартира всё ещё была занята — десятками скорпионов и тарантулов, пишет Dallas News.

В конечном итоге коммунальщики вынесли из квартиры 59 скорпионов и 10 тарантулов. Также там было обнаружено три мёртвых тарантула.

Все пауки, кроме одного, оказались ядовитыми. Несмотря на это, местные власти не планируют привлекать мужчину к ответственности за создание угрозы жизни и здоровью окружающих.

Теперь общество по предотвращению жестокого обращения с животными планирует через суд получить право опеки над пауками.