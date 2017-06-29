Путин встретился с главой МИД Германии

В ходе встречи президент России отметил, что отношения двух государств развиваются, несмотря на "известные сложности".

Российский лидер Владимир Путин встретился с министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем во время его рабочего визита в Москву.

— ФРГ готовится принять большой форум — форум G20. Мы разделяем приоритеты, которые выбраны Германией, и будем делать всё, что в наших силах, чтобы реализовывать договорённости, которые будут достигнуты в ходе совместной работы, — сказал Владимир Путин.

Он отметил, что за последнее время товарооборот между Россией и Германией "впервые вырос на значительные величины".

— Есть и другие положительные тенденции, и мы этому рады. Надо закреплять, — добавил президент.

Напомним, форум G20 пройдёт в Гамбурге уже 7–8 июля.