Глава МИД Германии выразил надежду, что Путин встретится с Трампом на G20

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Глава МИД Германии выразил надежду, что Путин встретится с Трампом на G20

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Зигмар Габриэль. Фото: ©РИА Новости/Алексей Дружинин

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль надеется, что на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге удастся организовать встречу президента РФ Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом. Об этом дипломат заявил на встрече с российским лидером.

— Надеемся связать вас с президентом США на G20 в Гамбурге, — сказал Габриэль.

Владимир Путин на встрече отметил, что отношения с Германией на общегосударственном уровне развиваются, несмотря на "известные сложности". Растёт товарооборот. Зигмар Габриэль, в свою очередь, отметил, что вопреки политическим разногласиям люди должны сближаться, а не разделяться.

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