Бюджет НАТО вырастет до $946 млрд в этом году

Как заявил генсек НАТО, военные расходы альянса увеличиваются три года подряд. По отношению к прошлому году бюджет вырос на 4,3%.

Общий военный бюджет стран НАТО в 2017 году увеличится на 25 млрд долларов и достигнет 945,9 млрд, следует из официальной статистики Североатлантического альянса. При этом на США из этой суммы приходится более 683 млрд долларов.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военные расходы стран — членов альянса растут третий год подряд. В 2017 году, по предварительной оценке, они увеличились на 4,3%. Так, в прошлом году бюджет составил 920,1 млрд.

Большую часть в бюджет вкладывают США, на них приходится 683 млрд долларов. Меньшую — Черногория, на военные нужды страна потратит 72 миллиона долларов.