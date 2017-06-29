Участницу паблика "Вписки Москвы" изнасиловали на встрече подписчиков

Девушка ехала на вечеринку, назначенную в группе, а в итоге в квартире её ждал только хозяин.

Москвичка Анастасия П. обратилась в полицию после того, как её изнасиловал хозяин квартиры, в которой должна была состояться весёлая молодёжная тусовка.

Так, в пабликах "Вписки" в соцсети "ВКонтакте" многие ребята ищут варианты переночевать ("вписаться") и заодно повеселиться дома у незнакомых людей. Как правило, такие встречи проходят мирно, но Анастасии не повезло. Когда девушка приехала в указанное время в указанное место, хозяин квартиры запер дверь и изнасиловал её.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут злоумышленника. Подробности инцидента уточняются.