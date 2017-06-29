Песков заявил, что вопрос по делу об убийстве Немцова нужно задавать СК РФ

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал следователям вопрос по делу об убийстве политика Бориса Немцова.

— Это нужно обращаться к нашим следственным органам, это не вопрос Кремля, — отметил Песков, отвечая журналистам на вопрос о том, поставлена точка в деле об убийстве Немцова или нет.

Напомним, что сегодня присяжные признали виновными всех обвиняемых по делу об убийстве Бориса Немцова. Заседание проходило сегодня в Московском окружном военном суде.