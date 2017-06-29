Mercedes-Benz отзывает в России свыше 3,4 тыс. автомобилей

Как оказалось, проблемы обнаружили у немецких иномарок С-класса и у внедорожников G-класса.

У ряда автомобилей Mercedes-Benz обнаружили дефект рулевого механизма. В итоге в России отзывают свыше 3,4 тысячи немецких иномарок, сообщил Росстандарт.

Отмечается, что отзыву подлежат машины С-класса, проданные с 2013 по 2014 год, а также Gelandewagen, реализованные с 2012 года.

— У них возможный недостаточный момент затяжки болтового соединения соединительной муфты рулевого вала. Данный дефект может вызывать больший износ зубцов карданного шарнира при повышенной нагрузке, — пояснили в Росстандарте.

В итоге у всех отозванных автомобилей бесплатно исправят дефект.