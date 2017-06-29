Хворостовский не сможет выступить в Венской опере из-за болезни

Оперный певец должен был участвовать в спектаклях "Бал-маскарад", "Отелло" и "Риголетто".

Российский оперный певец Дмитрий Хворостовский отменил свои выступления в Венской опере из-за болезни, сообщили в четверг в пресс-службе оперы.

— Из-за тяжёлой болезни Дмитрий Хворостовский вынужден отменить свои запланированные на предстоящий сезон 2017/18 выступления в Венской государственной опере, — говорится в сообщении музыкального театра.

Хворостовский должен был петь в спектаклях "Бал-маскарад", "Отелло" и "Риголетто". Как сообщили в пресс-службе оперы, его заменит итальянский баритон Марко Вратонья.

В конце июня 2015 года Хворостовский объявил о том, что страдает от опухоли мозга, и заявил о прекращении концертной деятельности. В августе прошлого года певец завершил курс лечения и вернулся к работе.