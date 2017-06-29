Дефицит российского бюджета может составить 1,5 триллиона рублей в 2018 году

Это в два раза меньше, чем в прошлом году. Правительство рассчитывает на позитивные тенденции в экономике.

В следующем году дефицит бюджета России может составить полтора триллиона рублей. Об этом заявил глава правительства Дмитрий Медведев.

— Доходы запланированы на уровне 14,7 трлн рублей, расходы — 16,2 трлн рублей, соответственно, дефицит — порядка 1,5 трлн рублей, — уточнил он на заседании Кабинета министров.

В прошлом году дефицит составлял три триллиона рублей. Медведев предложил предусмотреть в бюджете дополнительные резервы на следующий год.

— Рассчитываем, что положительные тенденции, которые мы видим в экономике за последний период — это и конец прошлого года, и текущий год, — станут более устойчивыми, — выразил надежду Медведев.

По его словам, в этом году экономика может показать рост на 2%, "будет постепенно восстанавливаться инвестиционный и потребительский спрос, должны расти реальные доходы".