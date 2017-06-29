Соседом Олега Яковлева по палате в реанимации был Гарик Сукачёв

В скором времени Сукачёв пришёл в себя — и врачи перевели его в другое отделение больницы.

Экс-солист известной группы "Иванушки International" Олег Яковлев в свой последний день перед смертью лежал в одной реанимационной палате с музыкантом Гариком Сукачёвым. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Оба певца двое суток провели на соседних койках. У обоих была диагностирована алкогольная интоксикация.

Накануне вечером Гарик Сукачёв всё-таки пришёл в себя и был переведён в психосоматическое отделение.

Напомним, что сегодня утром не стало певца Олега Яковлева, который на протяжении 15 лет был солистом группы "Иванушки International". Причиной смерти артиста стала остановка сердца.