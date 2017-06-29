Киев считает штраф за недопуск Самойловой на "Евровидение" необоснованным

В столице Незалежной намерены обжаловать решение Европейского вещательного союза (EBU) .

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ), один из организаторов музыкального конкурса "Евровидение-2017" в Киеве, назвала "необоснованным" штраф за недопуск на конкурс певицы из России Юлии Самойловой. НОТУ намерена обжаловать решение, вынесенное Европейским вещательным союзом (EBU).

НОТУ подчеркнула, что въезжать на территорию страны россиянке запретила Служба безопасности Украины из-за посещения Юлией якобы "оккупированного Крыма".

Ранее агентство France Presse сообщало, что EBU оштрафовал Украину за недопуск Юлии Самойловой на музыкальный конкурс, проходящий в Киеве. Сумма штрафа пока не уточняется, однако, по разным данным, она может достигать 200 тысяч евро. Рассматривалась возможность и вовсе запретить Украине участвовать в следующих конкурсах, но потом сочли такую меру слишком жёсткой.

Напомним, 22 марта стало известно, что СБУ запретила въезд Юлии Самойловой на территорию Украины на три года.