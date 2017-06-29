Эксперты составили рейтинг самых безопасных машин для начинающих водителей

В топ-5 попали автомобили бюджетного и среднего сегментов. Все они получили пять звёзд по итогам краш-тестов Euro NCAP.

Эксперты составили рейтинг самых безопасных подержанных автомобилей для начинающих водителей. Об этом пишет Motoring.

Отметим, что в рейтинг попали машины бюджетного и среднего сегментов (стоят не более миллиона рублей). Все автомобили получили пять звёзд по итогам краш-тестов Euro NCAP.

Так, пятую строчку рейтинга занял седан Kia Rio, который стоит около 375 000 рублей на вторичном рынке.

На четвёртом месте расположился хетчбэк Toyota Yaris стоимостью примерно 450 000 рублей.

Третья строчка рейтинга досталась хетчбэку SEAT Mii, который оснащён системой экстренного торможения и электронной системой стабилизации.

На втором месте самых безопасных автомобилей для новичков оказался Volkswagen up!.

А лидером рейтинга стал хетчбэк Volvo V40 2012 года выпуска.