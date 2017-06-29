"Карп отмороженный" получил приз зрительских симпатий Московского кинофестиваля

Главную героиню фильма — школьную учительницу на пенсии — сыграла советская и российская актриса Марина Неёлова.

Российская кинолента "Карп отмороженный", снятая режиссёром Владимиром Коттом, завоевала приз зрительских симпатий на Московском международном кинофестивале.

— Приз зрительских симпатий — это то, что питает моё творческое эго, — сказал режиссёр Владимир Котт журналистам. — Всегда приятно получать такой приз на фестивале, где доминирует артхаусное кино.

По сюжету ленты главная героиня — школьная учительница на пенсии. Она узнаёт о том, что страшная болезнь скоро лишит её жизни. Женщина готовится к похоронам, когда неожиданно получает подарок — огромного карпа, который переворачивает её жизнь с ног на голову.

Главную роль в фильме исполнила советская и российская актриса Марина Неёлова. Также в ленте снялись Алиса Фрейндлих и Евгений Миронов.