В ДНР сообщили о попытке ВСУ атаковать при поддержке танков

Атака была успешно отбита. Силовики потеряли две бронемашины и до пяти человек убитыми.

Украинские силовики при поддержке бронетехники попытались в нарушение "хлебного перемирия" атаковать в районе населённого пункта Васильевка. Об этом сообщил заместитель командующего ВС ДНР Эдуард Басурин.

— Сегодня, после мощной артиллерийской подготовки с применением 122-мм и 152-мм систем по району населённого пункта Васильевка подразделения ВСУ в 16:30 перешли в атаку силами до двух отделений, при поддержке двух танков, двух БМП и одного БТР, пытаясь захватить наши позиции, — рассказал он.

Вооружённые силы ДНР открыли огонь на поражение. По словам Басурина, атака противника была отбита. ВСУ лишились части атакующей техники — одного БМП и одного БТР, а также до пяти бойцов были убиты.

— Бросив убитых и раненых, противник бежал с поля боя, — отметил Басурин.