Арестован студент МГИМО, на "мерседесе" которого был сбит байкер в Москве

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Арестован студент МГИМО, на "мерседесе" которого был сбит байкер в Москве

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Под подозрением в наезде на мотоциклиста была также дочь крупного бизнесмена Юлия Дубовцева.

Никулинский районный суд Москвы арестовал студента МГИМО Аркадия Смелова. Он подозревается в совершении ДТП, в результате которого на Кутузовском проспекте погиб байкер. Молодой человек будет находиться под стражей до 26 августа.

<p>Фото: ©L!FE</p>

Были приняты во внимание многочисленные нарушения правил дорожного движения, а также недвижимость родителей Смелова за границей. Судья посчитал, что водитель "мерседеса" может там скрыться.

Напомним ДТП случилось накануне. Сначала Смелова задержали два дня назад, но отпустили. По его словам, за рулём в момент аварии сидела дочь крупного бизнесмена и тоже студентка МГИМО Юлия Дубовцева. Но та не подтвердила слова Аркадия. В итоге Смелова снова задержали и доставили в суд.

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