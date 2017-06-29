МЧС предупредило москвичей о надвигающемся дожде и граде

В связи с непогодой синоптики уже объявили в столице оранжевый уровень опасности.

В Москве и Московской области в пятницу, 30 июня, ожидается штормовой ветер, грозы и град. Об этом сообщили в МЧС.

— Со второй половины дня 30 июня с сохранением на ночь 1 июля по Московской области и городу Москве ожидается усиление юго-восточного ветра местами с порывами до 15–20 м/с, дождь, местами сильный, гроза, град, — говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными погодными условиями москвичей попросили не выходить на улицу без необходимости и быть осторожными на дорогах.

Ранее сообщалось, что на Москву надвигается стена дождя, какого не было с 50-х годов прошлого века. В связи с этим в столице объявили оранжевый уровень опасности.