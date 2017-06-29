Мировой долг достиг рекордного уровня в первом квартале 2017 года

Самый значительный прирост долга показали крупнейшие мировые экономики: США и Китай.

Совокупный мировой долг увеличился до 217 триллионов долларов и достиг самого высокого уровня в первом квартале нынешнего года. Об этом сообщает портал "Утро.ру" со ссылкой на телеканал CNBC.

Так, общий долг только развивающихся рынков вырос на три триллиона долларов и сейчас перевалил за отметку в 56 триллионов долларов. Быстрее всего отношение долга к ВВП росло в Китае, Чили, Колумбии и Турции. При этом в Бразилии, Венгрии, Таиланде и России аналогичное отношение снижалось.

В совокупный долг включаются отдельные задолженности правительств, банков, корпораций и домохозяйств. Отмечается, что дальнейшее увеличение показателя угрожает мировой финансовой стабильности и существенно мешает долгосрочному росту.