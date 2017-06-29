На Урале пьяные школьницы сожгли венок на Вечном огне

К настоящему времени по поручению прокуратуры Челябинской области по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В Южноуральске двух 16-летних школьниц подозревают в осквернении мемориала павшим воинам в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

— Установлено, что 28.06.2017 неустановленные лица подожгли памятный венок, располагавшийся на мемориале. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность к деянию двоих несовершеннолетних 2001 года рождения, — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным следствия, две девушки после распития алкогольных напитков решили как-то развлечь себя и, не придумав ничего лучше, сожгли венок на Вечном огне.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Родителей школьниц также привлекли к ответственности — правда, к административной.