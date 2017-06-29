Путин лично контролирует лечение онкобольной из Мурманской области

29-летней Дарье Стариковой предстоит пройти химиотерапию в Московском онкологическом НИИ им. Герцена, после чего врачи решат вопрос о хирургическом вмешательстве.

Президенту России Владимиру Путину доложили о результатах обследований Дарьи Стариковой и представили план её лечения. Об этом сообщил директор МНИОИ им. Герцена Андрей Каприн.

Ранее онколог заявил, что Дарья пока останется в Москве, а не полетит за границу. По словам медика, опухоль ведёт себя агрессивно, но в целом у девушки неплохие шансы.

Дарья также не собирается падать духом. 15 июня в ходе прямой линии она пожаловалась президенту на халатность медиков в Мурманской области, которые изначально диагностировали остеохондроз. Сразу после этого девушку доставили из Апатитов в Мурманск, а оттуда — в столицу.