Konica показала карту России без Крыма, Калининграда и Сахалина

Случайно ли крупный холдинг отрезал часть от нашей страны или же это было какое-то зашифрованное послание - пока неизвестно.

Во время презентации Konica Minolta в Москве на слайде была показана карта России, на которой отсутствовали Крымский полуостров, Калининград, полуостров Сахалин и архипелаг Новая Земля. Снимок опубликован на официальной странице группы в "Фейсбуке".

Изображение было продемонстрировано на открытии первого индустриального шоу-рума компании.

Пользователи соцсетей возмутились такой невнимательностью организаторов, а некоторые задались вопросом — не была ли ошибка преднамеренной.

— Давайте спросим у этой компании — почему так? Как, например, данная компания планирует свою дальнейшую деятельность в России? — написал один из комментаторов.

Konica Minolta Holdings — японский холдинг, производящий фотокопиры, факсовые аппараты, лазерные принтеры и др.