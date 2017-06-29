Опубликованы секретные документы о боевых вылетах в районе крушения MH17

Капитан ВВС Украины в день крушения пассажирского самолёта действительно мог вылетать на боевое задание в Донецкой области.

Согласно опубликованной изданием "Совершенно секретно" карты полёта истребителя ВВС Украины, который в день авиакатастрофы пролетал над Донецком, именно он мог сбить борт МН17 в 2014 году.

По данным издания, 16 июля 2014 года лётчик 299-й бригады тактической авиации капитан Владислав Волошин с разрешения своего командира полковника Геннадия Дубовика действительно вылетал на какое-то задание в Донецкой области в день крушения малазийского "боинга".

Издание не берётся утверждать, что самолёт сбил именно украинский истребитель, однако призывает внимательно изучить маршрут его полёта.

Кроме того, нельзя оставить без внимания и приказ № 734, который был подписан полковником Дубовиком за два дня до крушения "боинга". В тексте указа речь шла о самолётах ВВС Украины, которые были ответственны за некое боевое задание 17 июля 2014 года в условиях АТО. Эти самолёты: Су-25М1 № 08, Су-27 № 36 и МиГ-29МУ1 № 29.

У пилотов было особо важное "задание номер 1" по уничтожению воздушных целей в районе Снежного и Тореза. Об этом заявил глава штаба военной части А 4104 подполковник Батурин.

В тексте одного из обнародованных секретных документов Службы безопасности Украины также есть следующие указания для солдат ВСУ, причастных к его выполнению:

— Провести специальные мероприятия по уничтожению фактов проведения специальной операции; — Провести эффективные профилактические мероприятия среди свидетелей проведения специальной операции 17.07.2014 г.; — Установить и задержать свидетелей взрыва воздушного гражданского судна; — Провести перегруппировку военнослужащих, которые исполняли служебные обязанности на территории с. Грабово Донецкой области; — В рамках проведения специальной операции уничтожить все материалы, которые указывают на присутствие боевых самолётов, выполнявших боевые задачи в указанном районе 17.07.2014 года.