"IQ у меня повыше, чем ваш". Под Владимиром чиновница нагрубила жителям

Замглавы департамента здравоохранения Владимирской области похвасталась своим уровнем интеллекта, после чего попросила людей "сидеть спокойно" и слушать её.

В городе Собинке чиновники встретились с местными жителями, чтобы обсудить насущные проблемы. В результате глава администрации Собинского района Александр Разов уехал, едва успев закончить выступление. Это вызвало возмущение людей в зале. Слово взяла заместитель главы департамента здравоохранения Владимирской области Елена Овчинникова. Она посоветовала всем недовольным покинуть встречу. Видео инцидента появилось в Сети.

На записи видно, что Александр Разов покидает помещение, толком ни с кем не прощаясь. Удивлённые жители несколько секунд сидят молча, после чего начинают высказывать претензии.

— Глава уходит с совещания. Зачем людей тогда собрали сюда? Совесть поимели бы! Путин к консолидации общества призывает, а здесь, наоборот, разъединение, — отмечает один из присутствующих в зале.

В этот момент начинает говорить Овчинникова, но её перебивает одна из участниц встречи.

— IQ у меня немножко повыше, чем ваш. Если вам что-то не нравится — пожалуйста, уходите. Поэтому спокойно сидите и слушайте меня. Если у вас эмоциональное возбуждение — это ваши проблемы, — парирует чиновница после недолгих пререканий.

Ситуация получила широкую огласку. Заместитель губернатора Владимирской области Михаил Колков уже попросил главу департамента здравоохранения региона проверить высказывание Овчинниковой. Результаты проверки пока не сообщаются.