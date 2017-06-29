МИД Украины поблагодарил Евросоюз за продление санкций в отношении России

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МИД Украины поблагодарил Евросоюз за продление санкций в отношении России

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Фото: © РИА Новости/Алекс Макнотон

Ранее стало известно о том, что ограничительные меры оставили в силе ещё на шесть месяцев из-за нарушения минских договорённостей.

МИД Украины поблагодарил Евросоюз за продление на полгода санкций в отношении России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Мы благодарны за решение ЕС продлить на следующие шесть месяцев, до 31 января 2018 года, экономические и секторальные санкции против России в связи с отсутствием прогресса в осуществлении Москвой минских договорённостей, — говорится в сообщении.

При этом представители ведомства выразили надежду на то, что ЕС не изменит свои подходы в вопросе санкционной политики. В частности, МИД рассчитывает на продление ограничительных мер против лиц, которые подрывают суверенитет страны.

Ранее Евросоюз принял решение продлить санкции против России. В Кремле к этому отнеслись "негативно и с сожалением", а Петра Порошенко, напротив, очень обрадовал этот факт.

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