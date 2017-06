Фёдора Емельяненко обвинили в приёме допинга

Боец смешанных единоборств англичанин Майкл Биспинг считает, что Емельяненко начал проигрывать соперникам, потому что перестал принимать стероиды.

Чемпион UFC в средней весовой категории Майкл Биспинг объяснил последние поражения российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко строгостью допинг-тестов в Америке, которые не допускают приёма стероидов. Об этом Биспинг рассказал в 17-м выпуске своего подкаста Believe You Me.

— Причина для этого очень простая. Стероиды. ...Я не утверждаю, что достоверно знаю, что Федор сидел на них. Но я бы сказал, что все знаки указывают в этом направлении, — заявил Биспинг. — Каждый раз, когда он приезжает в Америку, он не показывает хороший результат.

При этом англичанин отметил, что, даже если его подозрения бы подтвердились, факт приёма допинга нисколько не умаляет заслуг и достижений Емельяненко.

— Фёдор был абсолютно невероятным бойцом, который всегда показывал зрелище, — заявил Биспинг.

На днях американец Мэтт Митрион нокаутировал Фёдора Емельяненко в первом раунде поединка Bellator 180 в Нью-Йорке.