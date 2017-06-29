Фанаты Эминема запустили в Сети петицию против его бородки

Поклонники убеждают рэпера избавиться от растительности на лице как можно быстрее.

Появление Эминема на премьере нового сериала HBO The Defiant Ones в новом облике наделало немало шума в соцсетях. Поклонники однозначно не одобрили смену имиджа рэп-исполнителя и несколько дней упражнялись в остроумии, посвящая многочисленные твиты и фотожабы его бородке.

Eminem has a beard. I've seen it all, ladies and gentleman. pic.twitter.com/Ruc8ttYn0e — (@shadykinggg) 23 июня 2017 г.

New Eminem single "Mocking Beard" coming soon pic.twitter.com/H1RWMzbrhP — D12 (@D12) 25 июня 2017 г.

Однако фанаты рэпера из Детройта пошли ещё дальше и решили создать петицию против нового образа исполнителя. Автором обращения выступает некто Стенли Митчелл.

— Дорогой Эминем, мы восхищаемся тобой и твоим творчеством. Но тебе просто не идёт борода. Мы умоляем тебя избавиться от неё как можно скорее, — говорится в тексте документа.

Кроме самого рэпера петицию предполагается отправить на имя Пола Розенберга — знаменитого американского музыкального продюсера, который открыл миру немало популярных сегодня имён, в том числе и самого Эминема, а также легендарному Dr. Dre.