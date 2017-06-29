"Сумасшедшая и психопат". Трамп обозвал ведущих новостей

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"Сумасшедшая и психопат". Трамп обозвал ведущих новостей

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Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Ранее ведущие утреннего шоу Morning Joe Мика Бжезински и Джо Скарборо нелестно отзывались о президенте в эфире программы.

Президент США Дональд Трамп обозвал ведущих утренней телепрограммы на американском телеканале MSNBC, которые ранее критиковали его. Так, ведущую Мику Бжезински он назвал сумасшедсшей, а её коллегу Джо Скарборо психопатом. Обзывательства президент написал в своём "твиттере".

Также в своих посланиях президент заявил о низких рейтингах программы (и таком же интеллекте ведущей), подтяжке лица, сделанной Бжезински, и том, что в конце прошлого года журналисты безуспешно просили его о встрече в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

— Слышал, что низкорейтинговое шоу Morning Joe плохо обо мне говорит (я его больше не смотрю). Как низко пали сумасшедшая Мика, у которой и так низкий показатель интеллекта, а также психопат Джо, — написал американский президент.

— Перед Новым годом они три дня подряд заявлялись в Мар-а-Лаго и настаивали на встрече со мной. У неё было сильное кровотечение из-за подтяжки лица. Я сказал нет! — закончил он.

Вскоре последовала и реакция телеканала на заявления президента. MSNBC посоветовал президенту не тратить время на обзывательства и заняться своей работой.

— Это очень грустный день для Америки, когда президент тратит своё время на то, чтобы обзывать, лгать и изрыгать мелкие личные выпады, вместо того чтобы выполнять свою работу, — написала телекомпания в своём официальном "твиттере".

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