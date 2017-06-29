"Сумасшедшая и психопат". Трамп обозвал ведущих новостей

Ранее ведущие утреннего шоу Morning Joe Мика Бжезински и Джо Скарборо нелестно отзывались о президенте в эфире программы.

Президент США Дональд Трамп обозвал ведущих утренней телепрограммы на американском телеканале MSNBC, которые ранее критиковали его. Так, ведущую Мику Бжезински он назвал сумасшедсшей, а её коллегу Джо Скарборо психопатом. Обзывательства президент написал в своём "твиттере".

Также в своих посланиях президент заявил о низких рейтингах программы (и таком же интеллекте ведущей), подтяжке лица, сделанной Бжезински, и том, что в конце прошлого года журналисты безуспешно просили его о встрече в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

I heard poorly rated @Morning_Joe speaks badly of me (don't watch anymore). Then how come low I.Q. Crazy Mika, along with Psycho Joe, came.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 июня 2017 г.

— Слышал, что низкорейтинговое шоу Morning Joe плохо обо мне говорит (я его больше не смотрю). Как низко пали сумасшедшая Мика, у которой и так низкий показатель интеллекта, а также психопат Джо, — написал американский президент.

...to Mar-a-Lago 3 nights in a row around New Year's Eve, and insisted on joining me. She was bleeding badly from a face-lift. I said no! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 июня 2017 г.

— Перед Новым годом они три дня подряд заявлялись в Мар-а-Лаго и настаивали на встрече со мной. У неё было сильное кровотечение из-за подтяжки лица. Я сказал нет! — закончил он.

Вскоре последовала и реакция телеканала на заявления президента. MSNBC посоветовал президенту не тратить время на обзывательства и заняться своей работой.

It’s a sad day for America when the president spends his time bullying, lying and spewing petty personal attacks instead of doing his job. — MSNBCPR (@MSNBCPR) 29 июня 2017 г.

— Это очень грустный день для Америки, когда президент тратит своё время на то, чтобы обзывать, лгать и изрыгать мелкие личные выпады, вместо того чтобы выполнять свою работу, — написала телекомпания в своём официальном "твиттере".