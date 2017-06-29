Турция уличила Европу в использовании двойных стандартов

Ранее Правительство ФРГ запретило Реджепу Тайипу Эрдогану выступать перед турками в ходе визита на саммит G20.

Европа постоянно пытается учить Турцию демократии, а сама препятствует встрече президента с гражданами, заявил пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын.

— Те, кто при каждом удобном случае пытается преподать Турции урок демократии, прав и свобод человека, одновременно оказывая поддержку террористическим организациям, путчистам и преступникам, пытается помешать встрече президента Турции с соотечественниками за рубежом. Это и есть самое большое доказательство того, что в Европе применяют двойные стандарты, — пояснил турецкий чиновник.

Он отметил, что Тайип Эрдоган всегда придерживается конструктивного подхода в отношениях с европейскими странами.

— Не стоит жертвовать многолетней дружбой Турции и Германии ради мимолётных интересов, — добавил Калын.

Напомним, саммит "Большой двадцатки" пройдёт в Гамбурге 7 и 8 июля.