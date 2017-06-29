В США автомобиль целиком провалился в огромную дыру в асфальте

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и спасательные службы, которые пытаются достать машину из ямы.

Необычный инцидент произошёл в американском городе Сент-Луис, штат Миссури. Там автомобиль, который был припаркован на одной из городских улиц, полностью провалился под землю в результате обвала грунта. Об этом сообщает AP.

Un enorme bache en St. Louis EEUU se traga un auto entero https://t.co/G3Nsz5J7A9 pic.twitter.com/UByqCZCTEq — AP Noticias (@AP_Noticias) 29 июня 2017 г.

В результате случившегося, к счастью, никто не пострадал. Водителю повезло, что в этот момент он находился в спортзале.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, которые пытаются достать из огромной ямы автомобиль.