В США автомобиль целиком провалился в огромную дыру в асфальте

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В США автомобиль целиком провалился в огромную дыру в асфальте

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Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и спасательные службы, которые пытаются достать машину из ямы.

Необычный инцидент произошёл в американском городе Сент-Луис, штат Миссури. Там автомобиль, который был припаркован на одной из городских улиц, полностью провалился под землю в результате обвала грунта. Об этом сообщает AP.

В результате случившегося, к счастью, никто не пострадал. Водителю повезло, что в этот момент он находился в спортзале.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, которые пытаются достать из огромной ямы автомобиль.

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