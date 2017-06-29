Путин встретился в Кремле с Киссинджером

Президент РФ Владимир Путин провёл в Кремле встречу с американским политологом, бывший госсекретарём США Генри Киссинджером. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Как отмечается, Киссинджер прибыл в Россию, чтобы принять участие в международном форуме "Примаковские чтения".

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что у Владимира Путина с Генри Киссинджером "давний диалог, абсолютно доверительный", поэтому лидер страны и бывший госсекретарь решили воспользоваться кратким визитом Киссинджера для встречи.