Путин встретился в Кремле с Киссинджером

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Путин встретился в Кремле с Киссинджером

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<p>Фото: Пресс-служба президента РФ</p>

Президент РФ Владимир Путин провёл в Кремле встречу с американским политологом, бывший госсекретарём США Генри Киссинджером. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

<p>Фото: Пресс-служба президента РФ</p>

Как отмечается, Киссинджер прибыл в Россию, чтобы принять участие в международном форуме "Примаковские чтения".

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что у Владимира Путина с Генри Киссинджером "давний диалог, абсолютно доверительный", поэтому лидер страны и бывший госсекретарь решили воспользоваться кратким визитом Киссинджера для встречи.

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