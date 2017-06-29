Песков: Путин и Трамп проведут встречу на полях G20

Встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом так или иначе произойдёт на полях саммита G20. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

— Так или иначе на полях встретятся. Мы уже об этом говорили, — сказал Песков.

Ранее о встрече двух лидеров на полях саммита в Гамбурге сообщили в Администрации США. В частности, советник Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил, что в ходе G20 американский президент проведёт встречи со многими мировыми лидерами, в том числе с Владимиром Путиным.

Саммит "Двадцатки" пройдёт в Гамбурге 7–8 июля.