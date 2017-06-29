Неизвестный попытался протаранить толпу у мечети в пригороде Парижа

Мужчина (по предварительной информации, он армянского происхождения) заявил сотрудникам правоохранительных органов, что хотел отомстить за "Батаклан" и Елисейские Поля.

Сегодня вечером в городе Кретей, расположенном примерно в 10 км от Парижа, полицейские проводят спецоперацию у мечети. Информации о пострадавших нет. Об этом сообщили французские СМИ.

#BREAKING: An attack on a mosque in #Créteil France with a 4X4 has failed, reports say pic.twitter.com/vhTT1WZm97 — First News HQ (@FirstNewsHQ) 29 июня 2017 г.

Известно, что злоумышленник хотел использовать внедорожник для совершения теракта. Детали инцидента уточняются.

UPDATE - PARIS: Attempted vehicular attack in Créteil. Driver tried to hit people outside mosque. No victims reported. pic.twitter.com/7M4C7NvrSy — Behind The News (@Behind__News) 29 июня 2017 г.

Напомним, "Батаклан" — это концертный зал в 11-м округе Парижа. В ноябре 2015 года террористы ворвались в него во время концерта и начали расстреливать присутствующих. Позже они взяли заложников, над которыми издевались и пытали. Всего атака унесла жизни около 90 человек.

В апреле этого года на Елисейских Полях в центре Парижа злоумышленник подъехал к припаркованному фургону с полицейскими, открыл огонь и убил одного из стражей порядка. Террориста ликвидировали на месте происшествия.