Неизвестный попытался протаранить толпу у мечети в пригороде Парижа

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Неизвестный попытался протаранить толпу у мечети в пригороде Парижа

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Мужчина (по предварительной информации, он армянского происхождения) заявил сотрудникам правоохранительных органов, что хотел отомстить за "Батаклан" и Елисейские Поля.

Сегодня вечером в городе Кретей, расположенном примерно в 10 км от Парижа, полицейские проводят спецоперацию у мечети. Информации о пострадавших нет. Об этом сообщили французские СМИ.

Известно, что злоумышленник хотел использовать внедорожник для совершения теракта. Детали инцидента уточняются.

Напомним, "Батаклан" — это концертный зал в 11-м округе Парижа. В ноябре 2015 года террористы ворвались в него во время концерта и начали расстреливать присутствующих. Позже они взяли заложников, над которыми издевались и пытали. Всего атака унесла жизни около 90 человек.

В апреле этого года на Елисейских Полях в центре Парижа злоумышленник подъехал к припаркованному фургону с полицейскими, открыл огонь и убил одного из стражей порядка. Террориста ликвидировали на месте происшествия.

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