На закрытии Московского кинофестиваля исполнили новую песню Марии Захаровой

Песня "Я ищу тебя" была первым опытом написания стихов для представительницы российского МИД, композиция посвящена поиску любви.

На закрытии Московского международного кинофестиваля в четверг была исполнена новая песня "Я ищу тебя", написанная официальным представителем МИД России Марией Захаровой. В интервью журналистам Лайфа Мария рассказала, что композиция была её первым поэтическим опытом и посвящена она поиску любви.

— Песня о любви, о поиске любви, о поиске человека, мечты, может быть, цели, каждый найдёт что-то своё. Я надеюсь. Я не могу сказать, что там какие-то особо мудрёные слова. Текст достаточно простой, но это автобиографично, — рассказала Мария Захарова на церемонии.

По её словам, песня была написана два года назад. Также Захарова призналась, что прекрасно чувствует себя в новом амплуа — автора песен.

— Любое амплуа, которое даёт хорошее настроение, прекрасно, — заявила официальный представитель МИД. — Я понимаю, что редкая возможность, но она даёт такое позитивное настроение. Поэтому просто счастлива!

Исполнение песен Марии Захаровой на ММКФ становится своеобразной традицией. 22 июня песня "Верните память", посвящённая погибшим за Родину российским военным в Сирии и для которой Мария написала слова, прозвучала на открытии фестиваля.