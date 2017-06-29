Иранское телевидение опубликовало фото убитого главаря ИГИЛ

Фотоснимки призваны подтвердить тот факт, что лидер террористической группировки действительно уничтожен.

На сайте иранской телерадиовещательной корпорации ИРИББ (IRIB) размещено две фотографии убитого лидера террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.

В материале также приведены две его прижизненные фотографии, которые даны для сравнения.

Лайф напоминает, что Минобороны РФ в середине июня отчиталось о ликвидации аль-Багдади. Сообщалось, что в результате российского авиаудара был уничтожен лидер террористов и 300 боевиков.

Вместе с тем Пентагон ликвидацию лидера ИГИЛ не подтвердил. Ранее об уничтожении главаря террористической группировки заявлялось уже неоднократно, однако до настоящего момента факт его гибели по-прежнему остаётся под вопросом.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ решением Верховного суда.