Иранское телевидение опубликовало фото убитого главаря ИГИЛ

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Иранское телевидение опубликовало фото убитого главаря ИГИЛ

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Фотоснимки призваны подтвердить тот факт, что лидер террористической группировки действительно уничтожен.

На сайте иранской телерадиовещательной корпорации ИРИББ (IRIB) размещено две фотографии убитого лидера террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.

В материале также приведены две его прижизненные фотографии, которые даны для сравнения.

Лайф напоминает, что Минобороны РФ в середине июня отчиталось о ликвидации аль-Багдади. Сообщалось, что в результате российского авиаудара был уничтожен лидер террористов и 300 боевиков.

Вместе с тем Пентагон ликвидацию лидера ИГИЛ не подтвердил. Ранее об уничтожении главаря террористической группировки заявлялось уже неоднократно, однако до настоящего момента факт его гибели по-прежнему остаётся под вопросом.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ решением Верховного суда.

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