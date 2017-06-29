Сирийский моряк утонул в порту Одесской области, спасая щенка

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Сирийский моряк утонул в порту Одесской области, спасая щенка

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Судно "Ибрагим Бей". Фото: vesselfinder.com

19-летний сирийский моряк с судна "Ибрагим Бей" утонул в порту города Рени, спасая упавшего в воду щенка. Об этом сообщает портал "Трасса Е-95".

— 26 июня в 22:30 поступила информация, что на шестом причале порта Рени утонул 19-летний сириец, житель города Тартус Халет Насэр, — цитирует издание слова исполняющего обязанности начальника Ренийского отделения полиции Вячеслава Дерменжи.

По словам очевидцев, моряк наблюдал за резвившимися на берегу щенками и заметил, что один из них упал в воду. Юноша прыгнул следом и выбросил щенка на берег, но его самого начало относить течением. Выплыть он уже не сумел. Тело моряка нашли водолазы два дня спустя.

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