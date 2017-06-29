На Украине россиянку приговорили к 11 годам заключения за поддержку ДНР

Читайте также

На Украине россиянку приговорили к 11 годам заключения за поддержку ДНР

1765

Лариса "Тереза" Чубарова. Фото: obozrevatel.com

Киевский районный суд Харькова вынес приговор гражданке России, которая обвинялась в пособничестве ополченцам Донецкой Народной Республики. Лариса Чубарова, известная под позывным "Тереза", проведёт в заключении 11 лет. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

— Работники СБУ собрали доказательства непосредственного участия подозреваемой в допросах пленных — как мирных местных жителей, так и военных ВСУ, — сообщили в прокуратуре.

Женщину задержали в апреле 2015 года по подозрению в организации взрывов в Харькове. По словам представителей СБУ, Чубарова также принимала участие в организации "Антимайдана" и ряда других протестных акций, направленных против киевской власти в 2014 году.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!