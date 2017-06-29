Покупательница завтрака с подчинённой Авакова не собирается от него отказываться

Участница аукциона, предложившая 11 млн гривен за завтрак с 24-летней Анастасией Деевой, опровергла сведения о своём отказе от победы.

Елена Фесюн, являющаяся покупательницей благотворительного завтрака с заместителем МВД Украины Анастасией Деевой, опровергла информацию о том, что отказывается от своей победы. В комментарии украинским СМИ она сообщила, что фактическим победителем тендера за завтрак с 24-летней чиновницей оказался гражданин РФ.

Напомним, ранее аукцион ProZorro на своей странице в "Фейсбуке" распространил информацию о том, что участница, заявившая цену в 11 млн гривен, отказалась от оплаты, поскольку ошиблась с суммой. В итоге победителем стал участник с предложением в 10 010 гривен.

— На Prozorrо, скорее всего, меня неправильно поняли. Я сказала, что на встрече буду не я, и тут понеслось. Так как фамилия моя, им непонятно, почему на свидании буду не я. Хотя зачем им эта информация, не понимаю. Может смутило то, что мужчина, который купил завтрак, — гражданин РФ, — цитирует Фесюн издание Страна.ua.

По словам покупательницы, завтракать с Деевой пойдёт не она, а её представитель. Фесюн добавила, что, когда завтрак состоится, имя этого человека не будет тайной. По её словам, встречу с Деевой он воспринимает как свидание.